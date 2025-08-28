Цифровой шаманизм: на курорте Сбера Манжерок прошел фестиваль «ИСТОК»

С 22 по 24 августа всесезонный курорт «Манжерок» стал местом проведения фестиваля мультимедиа искусства и музыки «ИСТОК», который собрал более 8,5 тысяч гостей. Это событие предложило не только яркие музыкальные выступления, но и новый взгляд на природу Алтая как на медианоситель искусства, где переплелись древние традиции и цифровые технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Фестиваль представил масштабную мультимедиа-программу, которая стала центром притяжения для публики. Уникальные инсталляции «Ат Jол 001» и «The Whale» погрузили зрителей в мир аудиовизуального искусства. 14-метровый тотем из металла и света, сплетенный из 4 километров проводов и кастомных приборов от PANTERRA, рассказал о шаманизме и мифологии древнего Алтая. Легенда о ките от dreamlaser оживала через текстовую графику, образы и звуковые эффекты, способности к эхолокации и особенностей зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Еще одна инсталляция под названием «Цифровой шаманизм» объединила художников сразу из четырех государств: России, Грузии, Ирана и Сербии. Здесь авторы исследовали границу между древними мифами и искусственным интеллектом. В этих работах сошлись современные технологии и цифровой мистицизм, открывая новые горизонты восприятия природы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Инсталляции работали по специальному графику, а ночью приобретали максимальную визуальную мощь, предлагая гостям совершенно новый опыт восприятия пространства.

«Курорт “Манжерок” предоставил нам идеальную площадку для фестиваля мультимедиа искусства. Это дало нам, участникам и гостям, уникальный опыт. Несмотря на сложные погодные условия, нам удалось реализовать программу фестиваля, и зрители высоко оценили уровень и глубину художественного высказывания. Это в очередной раз подтвердило востребованность формата, интегрирующего современное цифровое творчество в природную среду»,— отметил генеральный директор студии dreamlaser Андрей Тубольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Образовательная программа фестиваля включала панельные дискуссии и мастер-классы, которые объединили художников, музыкантов и исследователей. Темы обсуждений варьировались от влияния фестивалей на экономику регионов до роли музыки в формировании мировоззрения нового поколения. Каждая встреча стала платформой для размышлений о будущем искусства и его роли в развитии территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

На главной сцене фестиваля выступили известные артисты, такие как Тося Чайкина, Танцы Минус, passmurny и Антоха МС. Музыкальные вечера «ИСТОКА» стали местом притяжения для зрителей, где они могли насладиться разнообразием жанров — от интимной лирики до мощных гимнов поколения. Музыка здесь звучала как живой диалог с окружающим пространством, объединяя людей перед величественными горами и озерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Фестиваль был реализован при поддержке крупных брендов и культурных институций, таких как музыкальный сервис Звук и Афиша. Это сотрудничество стало примером того, как объединение усилий может создать события, которые меняют восприятие территории и способствуют культурному развитию.