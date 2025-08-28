Регион усилят цифрой

Регион стал участником трех федеральных проектов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». До 2030 года области предстоит сформировать единую инфраструктуру для управления, автоматизировать процессы в ведомствах и увеличить использование российского программного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Органам власти в Самарской области предстоит по новому нацпроекту активнее переходить на использование отечественного ПО

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Органам власти в Самарской области предстоит по новому нацпроекту активнее переходить на использование отечественного ПО

С 2019 года в России действовал национальный проект (НП) «Цифровая экономика», направленный на цифровизацию социальной сферы и экономики, поддержку высокотехнологичного бизнеса и рост конкурентоспособности страны на глобальном рынке.

В конце прошлого года региональные чиновники отчитались, что цели нацпроекта по основным направлениям были достигнуты. В частности, область получила высокие оценки по развитию ИТ-технологий. Так регион вошел в пятерку субъектов РФ — лидеров по этому показателю, а также оказался в числе лучших по динамике развития компаний-разработчиков программного обеспечения.

Также отмечалось, что в регионе выполнены основные целевые показатели по доступности государственных услуг в электронной форме. 87 самых массовых социально значимых услуг по области в электронном виднее предоставляют 400 органов власти и иные организации. Все их можно получить через единый портал «Госуслуг». В рейтинге Министерства экономического развития РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронном виде Самарская область заняла среди всех субъектов 10-е место. Кроме этого, сообщалось, что благодаря НП «Цифровая экономика» широкополосный доступ к интернету на конец 2024 года был возможен для 99,9% населения региона.

В минувшем году реализация национального проекта «Цифровая экономика» завершилась. На смену ему пришел новый проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», рассчитанный до 2030 года.

Одна из ключевых задач нового НП — формирование в стране комплексной цифровой инфраструктуры, которая необходима как для государственного управления, так и для экономики. В частности, предполагается сокращение числа государственных электронных сервисов. Их функционал будет консолидирован на нескольких отраслевых платформах.

В рамках «Экономики данных и цифровой трансформации» разработаны девять федеральных проектов. Среди них: «Цифровые платформы», «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения», «Инфраструктура и кибербезопасность».

В Самарской области основные мероприятия по НП будет выполнять министерство цифрового развития и связи. Создать новое ведомство на базе действовавшего ранее департамента информационных технологий и связи губернатор региона Вячеслав Федорищев поручил в октябре 2024 года. Тогда же стало известно о предстоящей отставке Константина Преснякова, с 2019 года возглавлявшего областной департамент информационных технологий. В начале 2025 года глава области назначил руководить министерством цифрового развития Виктора Злобича, прежде служившего заместителем губернатора Вологодской области. В конце августа он покинул свой пост.

Ведомства поставят на платформы

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Самарской области, регион участвует в трех федеральных проектах, входящих в нацпроект «Экономика данных». Первый из них — «Цифровое государственное управление», предполагающий формирование инфраструктуры для государственных платформ.

В Самарской области по этому ФП продолжат переводить массовые социально значимые услуги в электронный вид: на сайт Госуслуг либо региональный портал государственных услуг. Минцифры будет подключать поставщиков услуг к интерактивным формах федерального портала, а ведомствам предстоит отвечать за выполнение плановых показателей по обработке обращений. «В последнее время наблюдается повышение активности граждан в использовании портала Госуслуг, в том числе доля заявлений», - отмечают в региональном министерстве цифрового развития. На 2025 год доля массовых социально значимых услуг, предоставляемых в электронной форме, по области равна 95 %, тогда как плановый показатель составляет 96 %, уточняют в министерстве.

В 2025 году по этому же ФП в регионе должны внедрить типовые информационные системы на базе единой цифровой платформы. Согласно целям ФП, такие типовые системы помогут автоматизировать некоторые виды деятельности для государственных ведомств, что ускорит их работу.

В частности, до конца года обещают запустить подобную систему в Государственной инспекции строительного надзора по Самарской области. Затем до 2030 года в областных органах власти запустят еще шесть типовых решений. Они будут касаться управления торговлей, транспортом, ЖКХ, захоронениями, записи в МФЦ на едином портале Госуслуг». В 2029 году начнет функционировать программа «Моя культура» для автоматизации организаций в соответствующей сфере.

Кроме того в области региональные информационные системы интегрируют с витриной данных органов власти, а затем создадут «региональный хаб данных». Такой сервис будет собирать и анализировать обезличенные данные, поступающие от разных областных ведомств, упрощая госорганам формирование отчетности и предоставление услуг. Предполагается, что доступ к этому хабу впоследствии предоставят и бизнесу. На интеграцию и создание хаба в области выделят 12,285 млн руб. из федерального и 1,675 млн руб. из регионального бюджетов.

Согласно задачам еще одного федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», образовательным учреждениям предоставят доступ к образовательному контенту и оснастят ИТ-инфраструктурой. В рамках ФП по Самарской области учителям областных школ к 2026 году предоставят «планшеты для защищенного доступа к образовательным сервисам и контенту». Устройства будут работать на базе отечественной операционной системы. «Достижение данного показателя и результата, по мнению минцифры, должно обеспечивать министерство образования, так как общеобразовательные организации относятся к его сфере полномочий»,— сообщают в ведомстве, возглавляемом Виктором Злобичем.

Наконец, «Отечественные решения» станут третьим федеральным проектом всего нацпроекта, в котором будет участвовать область. Реализация федерального проекта ускорит переход экономики и государственного управления на российское программное обеспечение. Для этого, индустриальным продуктам, не имеющим аналогов на рынке, окажут государственную поддержку. В частности, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) на конкурсной основе предоставляет участникам рынка гранты на разработку ИТ-решений для различных отраслей.

В Самарской области за счет реализации ФП продолжат переход органов власти на отечественное ПО, уточняют в областном министерстве цифрового развития. В настоящее время доля российского программного обеспечения, которое используется органами исполнительной власти в регионе равно 52,51 %. Целевой показатель ФП «Отечественные решения» — достичь доли российского ПО в 83,5 %.

Наконец, в Самарской области отчитываются, что выполняют задачи еще одного федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ). Благодаря ему, по России должны нарастить использование компьютерных интеллектуальных систем в государственном управлении.

Как уточняют в областном минцифры, весь ФП не декомпозирован на субъекты федерации, поэтому на региональном уровне поддержку проектам ИИ не оказывают.

Между тем, в области подчеркивают, что уже используют нейросетевую платформу на базе этой технологии. Речь идет о чат-бот «Робот-ассистент», интегрированном в региональный колл-центр.

Евгений Чернов