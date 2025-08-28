«Новым людям» передают безвозмездно здание в центре Ульяновска

Правительство Ульяновской области планирует передать двухэтажное здание в центре Ульяновска, на ул. Гончарова, 54, корп. 1, в безвозмездное пользование партии «Новые люди». Это следует из размещенного в среду на странице общественной экспертизы интернет-портала облправительства законопроекта об изменениях в программе управления госсобственностью на 2025 год. Обсуждение продлится до 2 сентября.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Здание находится рядом со скандально известным особняком на ул. Гончарова, 54 (объектом культурного наследия «Жилой дом второй половины XIX века»), отданного при губернаторе Сергее Морозове «Коммунистам России» (КПКР) в безвозмездное пользование. Тогда фракция КПРФ регионального заксобрания неоднократно возмущалась тем, что объект ОКН был передан «тихо, без какого-либо конкурса», отмечая, что на него могли бы претендовать и другие партии, в том числе КПРФ. Но заявка КПРФ на это здание была отклонена как «поступившая позднее». «Коммунистов России» неоднократно обвиняли в том, что они не предпринимают усилий по реставрации здания, и в начале этого года решением ЦК КПКР партия отказалась от здания, в марте оно было передано в оперативное управление Литературному музею «Дом Языковых».

Передаваемое «Новым людям» здание имеет полезную площадь 254,1 кв. м, построено в 1993 году. В нем до последнего времени находился Центр управления недвижимым имуществом региона. В 2020 году право аренды этого здания выставлялось на торги по начальной цене 78,348 тыс. руб. в месяц. Судя по всему, торги не состоялись.

Как проголосуют за предлагаемый законопроект депутаты заксобрания, пока неизвестно. Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин не исключает, что фракция может проголосовать против передачи объекта. В беседе с «Ъ-Волга» он повторил прежде звучавший тезис партии, что такие здания в самом удобном и выгодном месте в центре города должны передаваться по конкурсу. По его мнению, передачей этого здания «намеренно создаются тепличные условия для партии, которая очень удобна исполнительной власти своим согласием с ее деятельностью по всем вопросам».

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев допустил, что решение по передаче здания могло быть принято после неафишируемых визитов лидеров партии «Новые люди» в Ульяновск (вице-спикер и замруководителя фракции «Новых людей» Госдумы Владислав Даванков был в Ульяновске 23 августа, председатель партии Алексей Нечаев — в начале июля) и определенных договоренностей с блоком внутренней политики администрации губернатора. Он также сказал, что фракция будет голосовать по законопроекту, исходя из анализа предлагаемого договора и обязательств «Новых людей» по содержанию здания.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Седов сказал «Ъ-Волга», что, вероятно, проголосует против передачи здания, поскольку у него «в целом к реготделению партии много претензий».

Сергей Титов, Ульяновск