«Леста» перешла под контроль Росимущества

С 26 августа Росимущество стало полным владельцем АО «Айти Технологии», управляющего разработчиком игр «Леста», следует из данных ЕГРЮЛ. Компания была основана 1 июля 2025 года Алексеем Коротоножкиным, а генеральным директором назначен Борис Добродеев, ранее возглавлявший «ВКонтакте» и интернет-холдинг VK.

Под управлением «Айти Технологий» находятся семь юридических лиц, включая ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси», ООО «Леста Геймс Москва», а также ООО «Геймсервис», ООО «Эджклауд», ООО «Эджкюэй» и ООО «Эджцентр». С июня Росимущество уже владеет 100% долей в уставных капиталах ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва».

АО «Леста» известно своими играми «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В июне Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей в уставных капиталов ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва». Суд также запретил деятельность объединения Виктора Кислого и Малика Хатажаева за экстремизм. Господин Хатажаев являлся основателем ООО «Леста», а господин Кислый возглавлял IT-компанию Wargaming.