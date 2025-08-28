В Башкирии могут запретить вывески на иностранных языках

Депутаты Курултая Башкирии в осеннюю сессию планируют рассмотреть законопроект о запрете оформления вывесок на иностранных языках, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, бессистемное использование иностранных слов в наружной рекламе «приводит к утрате национальной идентичности городской среды». Он отметил, что инициатива направлена на защиту прав потребителей и сохранение языкового пространства, так как российские граждане «имеют право получать информацию на государственном языке».

«Вывески типа «sale», «coffee» или «ЖК "Life Garden"» не только нарушают языковые нормы, но и вводят в заблуждение потребителей, особенно старшего поколения»,— отметил господин Толкачев.

По его словам, использование фирменных наименований и зарегистрированных товарных знаков не запрещается, но информация о деятельности компаний и предоставляемых услугах должна быть доступна на русском языке.

Майя Иванова