Имущество ОАО «Севкавдорстрой» выставили на торги за 80 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Севкавдорстрой» Наталия Орехова объявила о проведении электронных торгов по продаже нежилого помещения площадью 887,4 кв. м в Пятигорске за 80,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажа пройдет в формате публичного предложения на электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая система». Выставленное имущество свободно от прав третьих лиц.

Объект недвижимости расположен на улице Университетской, дом 2а, и занимает пять уровней — от цокольного до четвертого этажа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Севказдорстрой» зарегистрировано в 1992 году в Пятигорске Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал общества — 29,8 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 8,5 млн руб.

Торги предусматривают поэтапное снижение стартовой цены на 10% каждые семь календарных дней. В первом периоде стоимость составит полные 80,5 миллиона рублей, во втором — 90% от начальной суммы. Минимальная цена продажи установлена на уровне 10% от стартовой стоимости, после достижения которой аукцион прекращается.

Заявки принимаются с 8 сентября по 17 ноября 2025 года включительно. Подведение итогов запланировано на 18 ноября в 11:00 по московскому времени.

Участники должны зарегистрироваться на электронной площадке и подать заявку в электронном виде с цифровой подписью. Документ составляется на русском языке и включает полные реквизиты участника, контактные данные, сведения о возможной заинтересованности по отношению к должнику и конкурсному управляющему.

Управляющий действует на основании решений Арбитражного суда Ставропольского края от сентября 2017 года и декабря 2024 года по делу о банкротстве компании.

Тат Гаспарян