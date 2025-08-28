Пашинян анонсировал визит в Россию в сентябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине запланированы его контакты с президентом России Владимиром Путиным. Армянский премьер также анонсировал визит в РФ в конце сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Знаю, что меня ждут в России. Я всегда жду очередной возможности посетить Россию. В конце сентября планируется мой визит»,— сказал Никол Пашинян журналистам.

Последний раз Никол Пашинян был в России в конце июля: он прибыл на Алтай для участия в Международной экологической конференции и встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. До этого глава армянского правительства посещал парад победы в Москве 9 мая. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в середине августа сообщал, что Никол Пашинян в скором времени приедет с визитом, чтобы обсудить работу Армении в Евразийском экономическом союзе.

Лусине Баласян