Дания предложила ввести санкции против РФ в сфере криптовалюты

Власти Дании предложили ввести новые санкции против России, сообщает Politico. Эти меры могут затронуть доходы России от экспорта нефти и газа, а также финансовый сектор, включая криптовалюту. В документе датского председательства в ЕС также рассматривается запрет на экспорт в страны за пределами ЕС при высоком риске обхода санкций.

Сейчас страны ЕС обсуждают предложения, но окончательный состав санкционного пакета будет определен позже. Ожидается, что главы МИД и Минобороны ЕС встретятся с 28 по 30 августа в Копенгагене для обсуждения 19-го пакета санкций против России.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что ЕС планирует рассмотреть вторичные санкции, чтобы предотвратить помощь третьих стран России в обходе уже действующих мер. В числе обсуждаемых тем будет инструмент против обхода санкций, принятый в 2023 году, который позволяет запретить экспорт и поставки товаров в третьи страны.