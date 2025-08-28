Новосибирские справороссы хотят снять с выборов в заксобрание Партию пенсионеров

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (РО СРЗП) обратилось в Новосибирский областной суд с иском об отмене регистрации партсписка кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров) на выборах в законодательное собрание региона. Заседание суда назначено на 29 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По мнению председателя совета РО СРЗП, депутата Госдумы РФ Александра Аксененко, Партия пенсионеров выпустило ряд агитационных материалов с грубым нарушением российского законодательства. «В них присутствуют серьезные нарушения авторских прав на использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе используются шрифты, разработанные в одной из недружественных России стран»,— пояснил он. К иску приложены копии и ссылки в общей сложности на шесть агитационных печатных и видеоматериалов.

Голосование на выборах в заксобрание Новосибирской области пройдет с 12 по 14 сентября. 38 депутатов из 76 избираются по партспискам (избирательный порог составляет 5%), остальные — в одномандатных округах. 29 июля облизбирком зарегистрировал партсписок кандидатов Партии пенсионеров из 69 человек.

Председатель совета Партии пенсионеров в Новосибирской области Эдуард Кожемякин назвал претензии «нелепостью». По его словам, использование упомянутого в иске шрифта было «либо провокацией, либо ошибкой дизайнера, потому что у нас есть брендбук и зарегистрирован шрифт».

Валерий Лавский