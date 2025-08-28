ФСБ: в Рязани уроженке Азербайджана дали пять лет за работу на ВСУ

Проживавшая в Рязани уроженка Азербайджана приговорена к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с разведкой Украины. Она «инициативно установила контакт с представителем спецслужбы» и после этого попыталась добыть разведывательную информацию, заявили в ФСБ.

Дело рассматривал Рязанский областной суд. Гражданку РФ осудили по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Максимальное наказание по ст. 275.1 УК — лишение свободы на срок до восьми лет.

В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы все чаще используют WhatsApp и Telegram, чтобы вовлекать россиян в диверсионно-разведывательную деятельность. Осужденная в Рязани женщина для связи с кураторами использовала WhatsApp и Signal, добавили в ведомстве.