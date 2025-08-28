В Бельгии приступил к работе новый посол России Гончар

Новый посол России в Бельгии Денис Гончар приступил к выполнению своих обязанностей в Брюсселе. Об этом сообщило посольство России в Бельгии. Посольство России в Бельгии курирует взаимодействие России с НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Гончар

Фото: МИД РФ Денис Гончар

Фото: МИД РФ

«Вновь назначенный посол России в Бельгии Денис Гончар посетил Русский дом в Брюсселе, где провел рабочую встречу с директором Верой Буниной»,— сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Гончара послом РФ в Бельгии в конце июля. Ранее этот пост занимал Александр Токовинин.

Денис Гончар работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. С 2019 года занимал пост директора четвертого департамента стран СНГ МИД России. Ранее был старшим советником, советник-посланником посольства РФ в США и советником постоянного представительства РФ при ОБСЕ в Вене, Австрия.

Анастасия Домбицкая