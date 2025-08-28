«Стрелявшему я хочу сказать только одно: гори в аду»

Вчерашнее нападение на католическую школу в Миннеаполисе не прошло мимо внимания мировых СМИ. Американские и европейские издания пытаются разобраться в причинах трагедии, в результате которой погибли 2 ребенка, а еще 17 человек получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди у стихийного мемориала, штат Миннесота

Фото: Tim Evans / Reuters Люди у стихийного мемориала, штат Миннесота

Фото: Tim Evans / Reuters

Человек, имя которого упомянуто в видео стрелка из Миннеаполиса, выступил в свою защиту

Человек, имя которого упомянуто в шокирующем видео, предположительно снятом главным подозреваемым в массовой стрельбе в католической церкви и школе, выступил с осуждением «отвратительного и бессмысленного акта». После стрельбы с YouTube было удалено шокирующее видео, опубликованное пользователем под именем Робин Вестман. Во время видео снимавший говорит: «Даешь Брэндона Эрреру в президенты. Да, я встречался с Брэндоном Эррерой на выставке SHOT в прошлом году, и у нас с ним состоялся короткий разговор, и мы сошлись во многих вещах, так что вам всем стоит голосовать за Брэндона Эрреру на выборах президента».

Брэндон Эррера, активист Второй поправки (к Конституции США, поправка гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.— “Ъ”), видеоблогер и кандидат в Конгресс от Республиканской партии Техаса, ответил на упоминание своего имени: «Я в ужасе от этого явно мотивированного ненавистью нападения на невинных детей и испытываю отвращение от того, что мое имя вырвалось из уст этого демона». Эррера, который также выступает под псевдонимом TheAKGuy (парень с автоматом Калашникова.— “Ъ”), заявил: «Каждый год я встречаю тысячи людей на выставке SHOT в Лас-Вегасе, но совершенно не помню этого человека, как и всех, с кем я там был… Я не буду и никогда не назову имя этого бесхребетного труса, который решил лишить жизни невинных людей в Миннеаполисе сегодня... Я всем сердцем сочувствую семьям пострадавших, но стрелку я хочу сказать в ответ одно: иди ты к черту. Гори в аду».

Предполагаемый стрелок легально приобрел свое оружие. Политики призывают принять меры

Робин Вестман использовал легально приобретенную автоматическую винтовку, пистолет и дробовик для нападения на католическую церковь в Миннеаполисе. Запись в блокноте на английском языке, но с использованием кириллических букв в аккаунте YouTube, предположительно принадлежащем стрелку, упоминает, насколько «шокирующе легко» было купить оружие в ломбарде. Как это часто бывает после массовых расстрелов в Америке, демократы начали призывать к ужесточению законов об оружии. Миннесота стабильно получает высокие оценки от общественных организаций, борющихся за контроль над оружием. В прошлом году вступил в силу закон «красного флага», позволяющий членам семей, соседям, партнерам и сотрудникам правоохранительных органов подавать ходатайства судьям о временном изъятии оружия у людей, которые, по их мнению, представляют опасность для себя или окружающих.

Этот закон наряду с расширенными проверками личных данных вступил в силу в 2023 году после того, как его приняли демократы, контролировавшие законодательное собрание и администрацию губернатора. Однако законодательные органы Миннесоты сталкиваются и с препятствиями. Например, этим летом Верховный суд штата постановил, что жители Миннесоты имеют право владеть «неопасным» оружием без серийного номера, поскольку действующее законодательство штата не содержит для этого четких ограничений.

Миннеаполис оплакивает жертв травмирующей стрельбы в католической школе: «Мы так тесно связаны друг с другом»

Сплоченное сообщество собралось вокруг церкви, где нападавший открыл огонь, убив 2 детей и ранив 17 человек. Стрельба в церкви рядом с католической школой потрясла это сообщество. Нападению подверглись два места, которые можно назвать святынями и убежищами — пространство для учебы и духовное пристанище, что подорвало чувство безопасности. Соседи, услышавшие выстрелы, выбегали из дома, чтобы помочь. Родители побежали в школу в среду утром, чтобы найти своих детей. Одна из местных соседских групп устроила на улице пункт поддержки, куда люди могли прийти поговорить и поддержать друг друга после трагедии.

ФБР расследует подозрения в терроризме после смертоносной стрельбы по детям

Полиция рассказывает о манифесте стрелка на платформе YouTube, содержащем, кажется, «тревожный текст». Как сообщают в правительственных кругах, перед убийством стрелок написал на своем оружии «Убить Дональда Трампа». По данным полиции, у него было три вида оружия — винтовка, дробовик и пистолет — и все они были приобретены легально. В США убийства с использованием огнестрельного оружия являются обычным делом — по данным Министерства здравоохранения, в 2023 году застрелили 46,7 тыс. человек. В школах также происходят трагические инциденты. Самые тяжелые нападения каждый раз вызывают дебаты об ужесточении законов об оружии. Но пока каких-то конкретных подвижек в этом отношении не было — прежде всего из-за сопротивления республиканцев и финансово влиятельного оружейного лобби, годами блокирующего реформы.

The New Zealand Herald (Окленд, Новая Зеландия)

Стрельба в Миннеаполисе: на оружии подозреваемого есть отсылки к теракту в мечети в Крайстчерче

Подозреваемый в стрельбе по школьникам во время церковной службы в США писал на магазине оружия тексты с отсылками к террористу, напавшему на мечети в Крайстчерче (в 2019 году Брентон Таррант убил 51 человека и ранил 49 в двух мечетях в этом новозеландском городе.— “Ъ”). Тяжело вооруженный стрелок убил 2 детей и ранил 17 человек в ходе атаки в церкви Благовещения во время мессы, отмечающей первую неделю возвращения в школу. По словам аналитика по правоохранительным органам CNN Джона Миллера, подозреваемый опубликовал на YouTube ролик, в котором демонстрировал антисемитские и антирелигиозные тексты, а также направленные против чернокожих. По словам Миллера, на его оружии были надписи, посвященные таким людям, как террорист в мечети Крайстчерча.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик