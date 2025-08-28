Гладков: под Белгородом погиб командир отделения батальона «Стрелецкий-2»

Во время артиллерийского обстрела пригородов Белгорода погиб командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

По словам губернатора, под обстрел ВСУ попал поселок Малиновка. Сослуживцы оказали первую помощь Михаилу Терехову и пытались отвезти его в больницу, но ранения оказались слишком тяжелыми. «Мы, несомненно, окажем его жене и двум детям всю необходимую помощь и поддержку…» — написал Вячеслав Гладков. Он добавил, что Михаил Терехов будет посмертно представлен к государственной награде.

О создании отрядов территориальной самообороны белгородский губернатор объявил в начале декабря 2022 года. Он уточнял, что речь идет о формировании нескольких батальонов из мужчин, которые по возрасту или состоянию здоровья не подлежат призыву в ВС РФ, но имеют боевой опыт и желание «в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». С тех пор в регионе появилось несколько батальонов территориальной самообороны, в том числе «Стрелецкий-2». Их общая численность, по данным правительства Белгородской области, составляет более 2,9 тысячи человек.