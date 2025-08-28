В Казани водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

В Казани после столкновения двух автомобилей на перекрестке Чуйкова и Бондаренко один из них вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода. Об этом пишет официальный Telegram-канал городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель BMW столкнулся с Suzuki, из-за удара BMW вылетела с проезжей части на тротуар и сбила мужчину, стоявшего на переходе. Пешеход погиб на месте.

На записи с камер наблюдения видно, как два пешехода стоят около перехода, BMW на большой скорости слетает с проезжей части и насмерть сшибает мужчину. Второй пешеход выжил: машина пролетела в сантиметрах от него. После столкновения BMW пронеслась по пешеходной части ещё около 40 метров и только потом остановилась. Suzuki от удара отлетела на пешеходный переход, водитель получила травмы и на скорой уехала в больницу.

На месте аварии работают автоинспекторы.

Марк Халитов