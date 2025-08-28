Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шведский производитель Saab представил ракету для уничтожения роев БПЛА

Шведский производитель вооружения Saab представил свою первую ракету, предназначенную для уничтожения небольших БПЛА. Nimbrix функционирует по принципу «выстрелил и забыл»: ракета оснащена устройствами самонаведения, соответственно, самостоятельно летит к цели после запуска. Также есть режим «воздушного подрыва», он позволяет уничтожать рои дронов.

Фото: Saab

Дальность действия Nimbrix — до 5 км. Руководитель подразделения ракетных систем Saab Стефан Эберг заявил, что Nimbrix — это ответ на беспилотные угрозы, которые возросли за последние несколько лет. «Ракета разработана для противодействия растущей угрозе со стороны малых беспилотных летательных аппаратов на поле боя»,— говорится в пресс-релизе.

В начале сентября ракета будет представлена на выставке DSEI в Лондоне. Первые поставки Nimbrix компания планирует начать в 2026 году.

