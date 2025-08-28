В Самаре ограничат доступ к Дому промышленности в центре города

В Самаре планируют ограничить доступ к Дому промышленности на улице Куйбышева, 145. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области опубликовала проект приказа об утверждении нового охранного обязательства.

Согласно проекту, после утверждения нового обязательства в течение полутора лет должны провести техническую оценку состояния Дома промышленности. Затем в течение двух лет разработают проектно-сметную документацию для его сохранения. Реставрацию памятника архитектуры планируют завершить за пять лет. Пока работы не будут завершены, доступ к зданию будет ограничен.

Дом промышленности, построенный в 1930 году, является объектом культурного наследия регионального значения.

Андрей Сазонов