Директор политеха в Сарапуле Дмитрий Кочетов стал главой Каракулинского района

Главой Каракулинского района Удмуртии назначен директор Сарапульского политехнического института ИжГТУ Дмитрий Кочетов, сообщает руководитель администрации главы и правительства региона Александр Журавлев в Telegram. Соответствующее решение депутаты Каракулинского райсовета вынесли на внеочередной сессии.

Конкурсный отбор прошли Елена Могилевская и Дмитрий Кочетов. Они набрали наибольшее количество баллов. На сессии кандидаты представили свои программы развития территории. Дмитрий Кочетов был избран единогласно в ходе тайного голосования.

Дмитрий Кочетов родился в 1988 году. Он окончил Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий и Удмуртский государственный университет. С 2010-го по 2012 годы работал специалистом отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики Сарапула. В 2012 году возглавил сектор организационно-кадровой работы в том же управлении. В 2017-2020 году был директором спорткомплекса «Энергия». С 2020-го по 2024 годы являлся заместителем главы Сарапула по административным вопросам. С 2024 года занимает должность исполняющего обязанности директора Сарапульского политехнического института ИжГТУ, работает старшим преподавателем.