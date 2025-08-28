В Краснодарском крае потушено возгорание на Афипском НПЗ

Экстренные службы ликвидировали пожар на территории Афипского НПЗ, возникший после ночного налета беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

После падения обломков сбитого БПЛА загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. Площадь пожара составила 20 кв. м, в тушении огня участвовал 21 человек и 8 единиц техники.

Атака беспилотных летательных аппаратов в ночь на 28 августа привела еще к одной чрезвычайной ситуации — в районе села Криница (город-курорт Геленджик) в трех местах загорелся лесной массив. В настоящее время площадь лесного пожара в Геленджикском лесничестве составляет 3,2 га. На месте работают пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. В ликвидации пожара задействованы более 100 человек и 20 единиц техники.

Из-за сильного задымления отдыхающие на одной из баз на берегу моря были отрезаны от путей эвакуации. В опасной зоне оказались 23 человека, их вывозят в безопасное место на катере МЧС России. Для эвакуированных туристов развернут пункт временного размещения в школе, пострадавших нет.

Анна Перова, Краснодар