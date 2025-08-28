В Приамурье при испытаниях на газохимическом комплексе погиб сотрудник

В Амурской области при испытаниях на Амурском газохимическом комплексе погиб человек. ЧП произошло 27 августа.

Как уточнили в Амурском следственном управлении и прокуратуре региона, на ГХК проводились работы по испытанию технологического трубопровода. Под давлением в трубопроводе разорвало шов, что вызвало обвал грунта и падение полиэтиленовой трубы на работника одной из подрядных организаций. Пострадавший скончался на месте.

Территориальным отделом СУ СКР по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствию предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

Проверку начала и Свободненская городская прокуратура.

Амурский ГХК — одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена, совместный проект СИБУРа и Sinopec. Предприятие расположено в 15 км от города Свободный.

Анна Яшина, Благовещенск