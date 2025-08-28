В Петербурге охранника задержали за стрельбу на территории школы

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который стрелял из пневматического пистолета во дворе школы. После задержания выяснилось, что нарушителем был охранник учебного заведения, привлеченный для работы на период летних каникул. Об этом сообщает 78.ru.

ЧП произошло на территории школы № 263 на Старо-Петергофском проспекте. По словам очевидцев, мужчина не менее пяти раз выстрелил в воздух и в сторону здания. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 33-летнего уроженца Дагестана. Он заявил правоохранителям, что это был его последний рабочий день и что стрелять он начал просто для проверки оружия.

У задержанного изъяли пневматический пистолет, контейнер с пульками и несколько баллонов с углекислым газом, сообщает Piter.TV. Никто из учащихся и сотрудников школы не пострадал, поскольку в тот момент людей в здании не было. В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.