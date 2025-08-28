Время жить в центре

Каждый новый проект ЖК в центре Нижнего Новгорода — на вес золота: свободных площадей под застройку в историческом районе практически нет, а спрос стабильно высокий. Роскошь пеших прогулок по любимому городу, шаговая доступность лучших школ и вузов, наконец, беспроигрышная инвестиция — в силу очевидных факторов новостройки в центре всегда ценятся высоко и раскупаются быстро, особенно в период экономической нестабильности.

Фото: ГК «Агроспецтех»

Компания «Элитдом» (входит в ГК «Агроспецтех») объявила о старте продаж квартир в клубном доме премиум-класса «Покровский Премиум» на пересечении улиц Большой Покровской и Воровского. И для всех, кто искал статусную недвижимость в центре, — это сигнал не откладывать покупку.

Формат камерный: в доме всего 72 квартиры — от однокомнатных площадью от 53 кв. м до просторных четырехкомнатных.

На старте продаж доступен не только самый широкий выбор планировок — например, можно забронировать лучшие квартиры с панорамными видами, но и действуют выгодные цены от застройщика.

Для знающих нижегородский рынок жилья преимущества локации очевидны: это тихий центр со всеми знаковыми культурными достопримечательностями, ресторанами, зеленым парком и крупным ТЦ в пешей доступности, при этом ключевые транспортные развязки тоже рядом. Квартира в таком доме — инвестиция на все времена: недвижимость в этом районе всегда ценится выше рынка.

С точки зрения организации пространства проект соответствует своему статусу клубного дома премиум-класса: строгая архитектура, закрытая благоустроенная территория двора с детскими и спортивными площадками, роскошное гранд лобби на первом этаже включает фитнес-рум и детский плейхаб, квартиры с панорамными окнами и высокими потолками, технологии «умного дома», двухуровневый подземный паркинг. Кажется, в своем новом проекте компании «Элитдом» удалось учесть все главные клиентские запросы.

