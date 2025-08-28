Участник операции в Беслане генерал-майор Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет

Участник операции в Беслане, Герой России генерал-майор Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ассоциация ветеранов «Альфы».

Фото: Ассоциация ветеранов «Альфы»

В группу «А» седьмого управления КГБ СССР Валерий Канакин был зачислен в январе 1984 года. За время службы он находился в командировках во всех горячих точках Советского Союза и России, в том числе в Афганистане, прошел две военные кампании на Северном Кавказе, а также участвовал во многих операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе в Буденновске, на Дубровке и в Беслане.

Константин Соловьев