Скорректированная чистая прибыль «Группы Астра» снизилась на 57%

Выручка ПАО «Группа Астра» (MOEX: ASTR) по МСФО за первое полугодие 2025 года выросла до 6,6 млрд руб., что выше прошлогоднего показателя на 34%. Это следует из отчетности компании.

Чистая прибыль в первом полугодии составила 661 млн руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее (минус 53%). Скорректированная чистая прибыль составила 601 млн руб., что ниже прошлогоднего показателя на 57%. Скорректированная EBITDA составила 1,3 млрд руб. — это больше показателя за аналогичный период 2024 года на 22%.

Отгрузки «Группы Астра» выросли на 4% год к году и составили 5,8 млрд руб. В компании отметили, что бизнес группы «традиционно имеет выраженную сезонность: около 70% отгрузок, как правило, приходится на второе полугодие».