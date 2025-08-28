Умер участник операций на Дубровке и в Беслане, ветеран «Альфы» Валерий Канакин

Герой России, генерал-майор Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет, сообщила ассоциация ветеранов группы «Альфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Канакин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Валерий Канакин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Валерий Канакин окончил Высшую школу КГБ СССР и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Зачислен в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР в 1984 году, прошел карьерный путь до руководителя управления. Был в командировках «во всех горячих точках Советского Союза и России», в том числе в Афганистане. В его послужном списке — «две военные кампании на Северном Кавказе», а также антитеррористические операции, включая освобождение заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане, уточнили коллеги.

В 2019--2023 годах занимал пост президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», затем был избран в совет организации. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и Мужества, медалями ордена «За отвагу» двух степеней, а также орденом Дмитрия Донского III степени от Русской Православной Церкви.