Экс-сотрудник нижегородского СИЗО получил четыре года колонии за взятки

Бывшего сотрудника СИЗО-1 в Нижнем Новгороде признали виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима, сообщили УФСБ по Нижегородской области 28 августа.

Установлено, что фигурант получил взятку за передачу подследственным предметов, запрещенных на территории следственных изоляторов. В региональном СУ СКР уточнили, что в июне 2025 года родственница заключенной передала подсудимому 155 тыс. руб. за передачу сотовых телефонов с сим-картами и табачной продукции.

Приговор бывшему сотруднику СИЗО в законную силу не вступил.

Галина Шамберина