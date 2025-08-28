Туристический налог в Пермском округе введут с января 2026 года

В Пермском округе планируют ввести туристический налог. Взимать его будут с организаций и физических лиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и прочем. Размер налога составит 1% от стоимости услуг по размещению. Такое решение одобрили в первом чтении депутаты местной думы.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», налог планируется ввести с 1 января 2026 года. Местные власти рассчитывают, что в ближайшие три года он пополнит бюджет муниципалитета более чем на 13 млн руб.

«Доходы от налога пойдут на создание и содержание туристской инфраструктуры. Благоустроим туристические территории и продолжим проведение мероприятий, направленных на привлечение туристов. Немаловажной является поддержка бизнеса при создании объектов инфраструктуры туристской отрасли»,— заявил спикер местной думы Дмитрий Гордиенко.

