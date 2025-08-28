В Пермском округе в 2,5 раза увеличили выплату уходящим на СВО контрактникам

В Пермском округе в 2,5 раза увеличили единовременную выплату уходящим на СВО контрактникам

С 1 сентября 2025 года единовременная денежная выплата уходящим на специальную военную операцию (СВО) контрактникам из Пермского округа увеличится на 150 тыс. руб. и составит 250 тыс. руб. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение сегодня приняла местная дума.

Депутаты увеличили и выплаты за привлечение контрактников для участия в СВО. Вместо 50 тыс. руб. эта сумма составит 138 тыс. руб.

Напомним, сейчас размер единовременной выплаты уходящим на СВО от Пермского края составляет 1,5 млн руб., еще 400 тыс. руб. доплачивает федеральный бюджет.