«Амкар» расширил тренерский штаб

В тренерский штаб пермского ФК «Амкар» вошел 38-летний Владимир Усин. Как сообщила пресс-служба клуба, специалист имеет тренерскую лицензию UEFA  A. 

Фото: ФК «Амкар».

В ходе карьеры Владимир Усин был тренером в футбольных академиях «Ростова», «Чайки» и московского «Динамо». Кроме того, имеет опыт работы главным тренером в молодежке калининградской «Балтики». Во второй лиге возглавлял «СКА-Ростов» и «Кубань-Холдинг». При этом его деятельность в данных клубах длилась меньше года. В каком качестве приглашен специалист, в официальном сообщении ФК «Амкар Пермь» не указывается.