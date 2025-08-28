«Т Плюс» напоминает об ответственности УК и ТСЖ за подключение домов после гидравлических испытаний

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей: жилищные организации – УК и ТСЖ – отвечают за своевременное подключение горячей воды в квартирах после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Вопросы о сроках проведения летних ремонтов, отключениях горячей воды и сроках возобновления подачи горячего водоснабжения, в первую очередь, нужно адресовать управдомам по телефонам, указанным в квитанциях.

После завершения процесса гидравлических испытаний тепловых сетей именно обслуживающая организация – УК/ТСЖ – обеспечивает приём теплоносителя в доме для того, чтобы подача горячей воды в квартиры возобновилась. Также управдом обязан проверить внутридомовые сети и обеспечить их готовность к включению коммунальной услуги. Процесс подключения домов к коммунальной услуге контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8(342)259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Свяжитесь с соседями, просмотрите информационную ленту в домовом чате/группе УК-ТСЖ в соцсети, проверьте сайты городских коммунальных служб. Отсутствие горячей воды не обязательно может быть вызвано ремонтами на теплосетях, иногда дело в работах внутри дома, которые ведет жилищная организация. Управдом обязан принимать обращения собственников квартир и оперативно информировать граждан о причинах отсутствия горячей воды», – отмечает заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей в краевой столице. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

