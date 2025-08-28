В аэропорту Казани отменили два и задержали восемь рейсов

В аэропорту Казани 28 августа два рейса были отменены и восемь рейсов задержаны более чем на час. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Отменены рейсы авиакомпании «Аэрофлот» Сочи-Казань и Казань-Сочи. Задержаны рейсы в Казань из Актау и Шереметьево, а также вылеты из Казани в Шереметьево, Тбилиси, Санкт-Петербург, Мурманск и Калининград.

Наибольшая задержка была у рейса Актау-Казань, который был вынужден совершить посадку в Саратове. Сейчас самолет уже в Казани, задержка составила 2 часа 35 минут.

Ранее сообщалось, что два рейса, летевшие в Казань, ушли на запасные аэродромы. В аэропорту столицы Татарстана с 5:57 до 6:50 мск для обеспечения безопасности полетов действовал план «Ковер», в Татарстане утром был объявлен режим беспилотной опасности.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Марк Халитов