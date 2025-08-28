«Сбер» арендует офисы для IT-хаба в строящейся новой очереди «Академпарка»

«Сбер» договаривается с АО «Академпарк» об аренде офисов площадью 1,8 тыс. кв. м в строящейся новой очереди новосибирского технопарка, сообщил «Ъ-Сибирь» генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод. По его словам, предварительный договор аренды будет заключен в ближайшие дни. О том, что соответствующие переговоры ведутся, изданию подтвердил управляющий новосибирским отделением банка Александр Солоп.

«„Сбер “ займет самые элитные пентхаусы на крыше здания следующей очереди, где разместится ИТ-подразделение банка. В здание также заедут стартапы, но будет и отдельный индустриальный бизнес-инкубатор, а также фабрика научного кино», — прокомментировал господин Верховод.

Реализация проекта развития новосибирского технопарка, расположенного в Академгородке, началась в начале 2022 года. Проект подразумевает строительство пяти новых зданий суммарной площадью более 73 тыс. кв. м для резидентов, завершить его планируется в 2027 году.

В апреле 2025 года АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и ООО «Реалстрой» (Красноярск) заключили контракт на строительство здания N1 «Центров коллективного пользования» технологического парка (блоки «А», «Б») за 2,4 млрд руб. Объект общей площадью 16,88 тыс. кв. метров расположится на 12 надземных и одном подземном этажах.

Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), создан по решению областных властей в 2007 году, на текущий момент число его резидентов превысило 350 компаний. В 2021 году стало известно о планах Технопарка в два раза увеличить площади для резидентов в течение пяти лет. На тот момент площади Технопарка составляли около 120 тыс. кв. м.

Лолита Белова