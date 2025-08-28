В Энгельсе будут судить пожилого водителя «скорой» за нападение на росгвардейцев

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 68-летнего водителя скорой медицинской помощи уголовное дело о нападении на сотрудников Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, днем 10 августа прошлого года фигурант употреблял у себя дома алкоголь и вспомнил, как между ним и главным врачом Энгельсской подстанции ГУЗ «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи» произошел конфликт. Он решил отправиться с пневматическим пистолетом на пост старшего врача дежурной смены. Когда фигурант там появился, начал требовать встречи с начальником.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые попытались пресечь действия фигуранта, но тот направил пистолет в их сторону и стал угрожать применением насилия. Продолжая требовать встречи с руководителем, он случайно выстрелил в пол, затем его задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении него направлено в суд.

Павел Фролов