Жителей Нефтекамска будут судить за мошенничество при поставке оборудования

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «КабСнаб» и его брата, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и покушении на него (ст. 159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, с октября 2022 года по июнь 2023 года «КабСнаб» заключил с другой компанией два договора на поставку нового оборудования для прокачки нефти на общую сумму свыше 36 млн руб.

Проверка, проведенная нефтедобывающей компанией, установила, что оборудование не соответствует условиям контракта, было в употреблении и восстановлено после ремонта. Соучастники получили от фирмы-заказчика более 17 млн руб., которые присвоили.

Майя Иванова