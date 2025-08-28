Башкирия более чем на четверть увеличила экспорт молодняка птицы

Управление Россельхознадзора по Башкирии с января по 25 августа этого года проконтролировано более 197 тыс. голов сельскохозяйственной птицы, экспортированной из республики в Беларусь и Казахстан. За аналогичный период 2024 года в страны Таможенного союза экспортировали 132 тыс. голов сельскохозяйственной птицы.

Основные поставщики сельскохозяйственной птицы в Казахстан — ООО «Линда» (Белебеевский район) — 36 48,3 тыс. голов, предприниматель Рахимова (Бакалинский район) — 43,2 тыс. голов, предприниматель Кутушев (Буздякский район) — 38,2 тыс. голов, ООО «Асяновское» (Дюртюлинский район) — 32,65 тыс. голов.

Майя Иванова