В Уфе будут проводить фестиваль народных художественных промыслов

В мае-июне 2026 года, а затем ежегодно, в Уфе будут проводить Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел, следует из указа главы Башкирии, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Председателем организационного комитета назначен первый заместитель премьер-министра республики Урал Кильсенбаев. Сопредседателями — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов и министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев, заместителем председателя — министр культуры Башкирии Амина Шафикова, секретарем — ее заместитель Эльза Карамурзина.

Также в оргкомитет войдут министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров, директор ООО Учебно-производственное предприятие народно-художественных промыслов «Артель» и другие.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля. Правительство республики должно определить источники финансирования расходов, связанных с проведением фестиваля.

