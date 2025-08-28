«Ангарский маньяк» признался еще в двух убийствах

Житель Иркутской области Михаил Попков, известный также как «ангарский маньяк», дал признательные показания по факту убийства еще двух женщин в 2008 году. Тогда предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением нападавшего, сообщает СК РФ.

По версии следствия, в августе 2008 года Михаил Попков подъехал на автомобиле к участку на Московском тракте в Ангарске. Там он встретил двух женщин, после знакомства с которыми у них произошла ссора.

Следствие установило, что злоумышленник накинул на шею одной из жертв веревку и стал стягивать ее концы. Расправившись с девушкой на улице, фигурант вывел вторую жертву из машины и убил ее аналогичным образом.

Как писал «Ъ-Сибирь», признательные показания Михаил Попков сделал в ожидании приговора по уголовному делу об убийстве в мае 2011 года женщины в одном из парков Ангарска. Расследование этого дела было возобновлено в апреле 2025 года.

Михаил Попков совершал преступления на территории Приангарья с 1992 по 2010-е годы. В этот период он убил порядка 90 человек, большинство из них — женщины.

