Капремонтом сетей водоснабжения Гремячинска займется пермская компания

Победителем конкурса на право проектирования и капитального ремонта сетей водоснабжения Гремячинска признано ООО «Стройсеть-Инжиниринг». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка была признана соответствующей конкурсной документации. Цена контракта составит 46,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен заменить трубопроводы на основных ставах и провести ремонт разводящих сетей на улицах Ленина, Серова и Молодежной. К работам требуется приступить 1 декабря 2025 года, завершить — 31 мая 2026 года.

ООО «Стройсеть-Инжиниринг» зарегистрировано в мае 2016 года в Перми. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Выручка за 2024 год составила 403 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 16 государственных закупках на сумму 1 млрд руб.