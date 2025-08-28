В Роскачестве назвали самые распространенные нарушения работодателей

В Роскачестве рассказали, как работодатели чаще всего нарушают права своих сотрудников. С нарушениями можно бороться через суд, уточнила директор департамента организационного развития Евгения Ганькина в беседе с Lenta.ru.

Одно из самых частых нарушений — оформление работника на договор гражданско-правового характера (ГПХ) вместо трудового. С помощью такой схемы работодатель не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии, прописанные в трудовом кодексе. «Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми,— уточнила госпожа Ганькина, — и обязывают работодателя восстановить нарушенные права и компенсировать ущерб».

Среди нарушений также часто встречаются незаконные увольнения. Работодатель нарушает условия расторжения трудового договора: не направляет письменные уведомления, а также не предлагает альтернативные вакансии. Он может оказывать давление на своих сотрудников и угрожать «испортить» им трудовую книжку записями об увольнении. Если все же дошло до увольнения, то работник через суд может восстановить свою должность в организации, отмечает эксперт.

Широко распространено нарушение режима рабочего времени, говорит Евгения Ганькина. Сотрудников просят оставаться после смены и выходить на работу в праздники. Переработки в этом случае часто не оформляются, и работник лишается оплаты за сверхурочную работу. Следить за дополнительным временем, которое было отдано работе, требует закон, сказала эксперт.