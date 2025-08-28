Высокопоставленный спрос

В ближайшие пять лет на рынке труда в Воронежской области наибольший спрос сохранится на продавцов, управленцев и руководителей. Такие данные содержит прогноз Министерства труда и социальной защиты РФ на 2025–2029 годы. В рейтинге кадровой потребности чиновники заняли шестое место по востребованности, тогда как врачи и педагоги расположились в списке существенно ниже — на 21-м и 16-м. Эксперты считают, что высокая оценка важности управленческих и государственных кадров может быть связана с рядом причин, включая повышение активности бизнеса и высокую текучесть кадров.

Официальная статистика считает, что на рынке труда Воронежской области недостает управленцев, а не работников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство труда и социальной защиты РФ представило прогноз кадровых потребностей регионов на 2025–2029 годы. Данные предоставил оргкомитет ИТ-форума «Цифроземье 2025», копия имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье». Согласно документу в Воронежской области наибольший спрос сохранится на работников торговли и управленцев разных направленностей. Продавцы сохранят первое место по числу вакансий: в 2025 году потребность в них составит 68,88 тыс., а к 2029 году вырастет до 73,38 тыс. На втором месте — руководители производственных и сервисных подразделений (30,84 тыс. в 2025-м и 33,81 тыс. в 2029-м). Также высокий спрос прогнозируется на руководителей корпоративного сектора (27,95 тыс. с ростом до 32,05 тыс.). Следом идут бухгалтеры (26,55 тыс. с увеличением до 29,86 тыс.), пятерку лидирующих профессий замыкают водители грузового транспорта (33,11 тыс. с сокращением до 29,48 тыс.).

При этом Минтруд РФ выявил высокую потребность в чиновниках, поместив их на шестое место по числу востребованных специалистов. В 2025 году региону требуется 28,63 тыс. «руководителей высшего звена, высших должностных лиц и законодателей». К 2029 году плановый показатель таких специалистов практически не меняется — 28,21 тыс. В то время как базовые социальные отрасли оказались менее значимыми с точки зрения кадрового резерва. Врачи-специалисты заняли лишь 21-ю строчку (12,84 тыс. в 2025-м и 12,44 тыс. в 2029-м), а школьные педагоги — 16-ю (16,97 тыс. и 16,88 тыс. соответственно).

На седьмом месте прогноза Минтруда расположились водители легкового транспорта (27,38 тыс. с незначительным ростом до 27,58 тыс. в 2025-м и 2029-м), затем охранники (24,39 тыс. и 25,56 тыс.), менеджеры по продажам, включая онлайн-сбыт (23,31 тыс. и 23,53 тыс.). Замкнули десятку инженеры производства (20,9 тыс. и 21,13 тыс.).

Наименьший кадровый спрос в регионе прогнозируется в сегментах, не имеющих реального экономического веса. Как нулевая оценена потребность в таких профессиях, как мастера по изготовлению ювелирных изделий, работники рыболовства в глубоководной зоне, коммивояжеры, компаньоны и камердинеры, торговые брокеры, а также агенты по залогу вещей, народные целители, таможенные и пограничные инспекторы.

Данные Минтруд РФ собрал на основе опроса работодателей в 2024 году для национального проекта «Кадры» на 2025 год. Они «сбалансированы с федеральным прогнозом и с учетом представленных Минэкономразвития России прогнозных макроэкономических показателей». Для подготовки также использованы данные демографического прогноза Росстата, показатели рынка труда. В отраслевом разрезе прогноз рассчитан по 21 разделу ВЭД (виды экономической деятельности), в региональном разрезе — по 85 субъектам, в профессионально-квалификационном разрезе — по 435 категориям.

Воронежская область активно привлекает инвестиции в различные сектора, соглашения на ПМЭФ в 2024-м оцениваются в 37,6 млрд руб. инвестиций, в 2025-м не менее выдающийся результат – соглашения на 22 млрд руб., обращает внимание доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко: «Воронеж является административным центром, известным как столица Черноземья. В регионе не только аппараты правительства, но и суды, налоговые органы, а также штаб-квартиры компаний и агрохолдингов — там должен кто-то работать».

Старший консультант HR-консалтинговой компании Sol Partners Алексей Колосов подтверждает тенденцию роста активности бизнеса, однако связывает ее не только с инвестиционным климатом, но и со «снижением ключевой ставки».

«Доля вакансий в сфере "Высший и средний менеджмент" в Воронежской области от общего числа вакансий в регионе по итогам июля — 1,5%, это 18-е место по области от всего объема предложений о работе. Число вакансий год к году примерно одинаковое, а вот рост резюме в июле 2025-го к июлю 2024-го составил сразу 29%»,— комментирует пресс-служба hh.ru. Востребованность управленцев может быть связана с рядом причин — регион может планировать участие в ряде нацпроектов (из чего логично вытекает расширение аппарата) или же наблюдается высокая текучесть кадров.

«К тому же методология расчета потребности для управленцев и для врачей может отличаться. Для медиков и педагогов есть нормативы (например, число врачей на 10 тыс. населения, количество учеников на одного учителя), которые могут жестко ограничивать планируемые ставки из-за бюджетных ограничений. Для управленцев нормативы менее формализованы»,— поясняют аналитики. По собственным данным hh.ru, в июле в Воронежской области вакансии в профобластях «Медицина и фармацевтика» составили 6% от общего числа в регионе, а «Наука и образование» — 1,7%.

«С одной стороны, регион может делать ставку на развитие управленческого аппарата для реализации крупных проектов (инфраструктурных или инвестиционных). Кроме того, в сфере государственного и муниципального управления традиционно высок спрос на административные должности из-за бюрократии. Но, с другой стороны, стоит учитывать тренды на цифровизацию и автоматизацию»,— рассуждает сооснователь аутсорсинговой компании «Рабочее решение» Олеся Валиуллова. На данный момент кадровая стратегия для региона, сделанная Минтрудом, скорее реагирует на текущие запросы рынка, чем формирует долгосрочные приоритеты.

Анна Швечикова

