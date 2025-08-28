Пермский форум развития «ГОРОДА БУДУЩЕГО» стал главной федеральной площадкой по развитию регионов и городов

Ключевое кросс-отраслевое событие года, задающее направления цифровой трансформации, развития городских пространств, строительного и дорожного комплекса страны, прошло в Перми. Форум, организованный Минстроем и Минцифры России совместно с Правительством Пермского края, Центром компетенций «Умный город» и АНО «Лаборатория цифровой трансформации», стал центральной федеральной площадкой для диалога между государством, бизнесом, наукой и обществом по вопросам создания умных, комфортных и безопасных городов.

Мероприятие побило рекорд по количеству участников: для обмена опытом и выработки стратегических решений в Пермь прибыли более 1500 представителей из более чем 60 регионов России, включая руководителей федеральных и региональных органов власти, глав городов, ведущих отраслевых экспертов, девелоперов, IT-разработчиков и футурологов.

В работе Форума приняли участие ключевые министры и руководители федеральных ведомств, что подчеркивает высокий статус мероприятия и его значение для достижения национальных целей:

• Файзуллин Ирек Энварович, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

• Никитин Андрей Сергеевич, министр транспорта Российской Федерации;

• Скуфинский Олег Александрович, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

• Заренин Андрей Александрович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

• Михайлик Константин Александрович, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Масштабная деловая программа мероприятия охватила темы от технологий до философии городов. В течение двух дней работали более 20 дискуссионных площадок по семи ключевым трекам:

• Цифровая вертикаль строительного комплекса и ЖКХ: представлены типовые облачные решения (ТОР) «Умный город», «Управление строительством» и «Управление коммунальной инфраструктурой»;

• Цифровой суверенитет и кибербезопасность: эксперты обсудили защиту критической инфраструктуры от новых вызовов и угроз;

• Комплексное развитие территорий (КРТ): отработаны модели ГЧП и механизмы синхронизации с развитием транспортной и социальной инфраструктуры;

• Транспорт и дорожная сеть: представлены решения по платформизации дорожной деятельности и внедрению интеллектуальных транспортных систем;

• Комфортная и безопасная среда: обсуждены современные подходы к благоустройству и безопасности, вовлечению граждан и созданию общественных пространств;

• Креативные индустрии и архитектура: рассмотрена роль культурного кода и нарратива в формировании идентичности городов и развитии туристического потенциала;

• Взгляд в будущее: на футурологической сессии с участием Данилы Медведева и Константина Трофименко смоделировали образ городов через 50–100 лет, на публичной дискуссии с Артемием Лебедевым обсудили интеграцию дизайна и технологий в процессе формирования комфортной городской среды.

Центральным итогом Форума стало понимание, что технологический прогресс служит, прежде всего, человеку. «Город будущего – это люди. Все, что строится и модернизируется, нужно тем, кто живет в городах», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На церемонии закрытия были подведены итоги Рейтинга «IQ городов». Пятерку лидеров среди городов-миллионников возглавили:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Казань

4. Пермь



5. Челябинск

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин акцентировал внимание на масштабной работе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что Пермский край идет с опережением графика по модернизации дорожной сети.

Участники смогли ознакомиться с передовыми российскими разработками на масштабной выставочной экспозиции решений в области «умного города», строительства и ЖКХ, размер застройки которой превысил 11 тыс. кв. м.

В рамках Форума состоялся первый отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов», который стал ярким дополнением к деловой программе. Состязания прошли на арене УДС «Молот» и привлекли 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии. Участники состязались в двух категориях: роботы весом до 110 кг и мини-роботы до 1,5 кг. Призовой фонд чемпионата составил 6,6 млн руб., а количество зрителей на арене – 8,8 тыс. человек.

Пермский форум развития «Города будущего» не только подвел итоги проделанной работы, но и сформировал четкую дорожную карту, закрепив за собой статус главной ежегодной федеральной площадки для определения векторов развития городов России.

