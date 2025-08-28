Corriere: в Италии обсуждают отправку саперов на Украину

В Италии обсуждается возможность направить саперов для разминирования территорий и морских районов Украины. Премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини будут рассматривать вопрос на заседании совета министров, пишет Corriere della Sera.

Отправка саперов рассматривается как компромиссное решение. Госпожа Мелони и господин Сальвини выступают против участия итальянских военнослужащих в боевых действиях на Украине и стремятся дистанцироваться от «коалиции желающих» в этом вопросе. Саперы, хотя и относятся к армии, представляют собой не связанный с боевыми операциями вариант помощи, указывает издание.

Решение о направлении специалистов по разминированию станет возможным только после установления перемирия, отмечается в статье. Такое предложение было озвучено еще при предыдущем правительстве Марио Драги, в частности, это касалось разминирования дна Черного моря.