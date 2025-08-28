Долгострой ЖК «Курья Park» на Ленской улице ввели в эксплуатацию

ЖК «Курья Park» на ул. Ленской, 30, попавший в реестр проблемных объектов, ввели в эксплуатацию. Про сдачу объекта сообщается в объявлении о продаже коммерческих помещений в этом жилом комплексе. Согласно информации на сайте «Авито», на продажу в доме предлагается коммерческое помещение на втором этаже площадью 198,5 кв. м, стоимостью 31,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС) сообщается, что «Курья Park» ввели в эксплуатацию во II квартале 2025 года. В системе размещено решение Мотовилихинского районного суда Перми от 15 апреля о признании этого объекта достроенным и пригодным к эксплуатации. Ранее о вводе объекта в строй по решению суда говорили в краевом минстрое.

В решении суда отмечается, что истцом в деле выступил Роман Попов, обратившийся с иском к застройщику дома — столичному ООО «КМ-Инвест» и краевому минимуществу с требованием признать объект достроенным и пригодным к эксплуатации. Роман Попов является дольщиком комплекса. Однако, по данным девелопера, ЖК достроен, но ввести его в эксплуатацию невозможно по причинам, не зависящим от «КМ-Инвест». Так, инспекция Госстройнадзора отказала компании в выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации из-за отсутствия изменений в разрешении на строительство.

Внести изменения в этот документ было невозможно, поскольку у компании закончился срок действия градплана участка. В продлении срока его действия отказало краевое минимущество. Строительство дома велось на основании разрешения от 2015 года, действовавшего до 8 марта 2025 года. Дом достроен, подключен к инженерным сетям. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что ЖК на ул. Ленской, 30, достроен и пригоден к эксплуатации. «Вступившее в законную силу решение суда является основанием для постановки на государственный кадастровый учет многоквартирного дома №30 по ул. Ленской в Мотовилихинском районе г. Перми», отмечается в решении, которое вступило в законную силу 17 июня.

Напомним, в июне 2024 года ЖК «Курья Park» попал в Единый реестр проблемных объектов из-за нарушения застройщиком ООО «КМ-Инвест» более чем на шесть месяцев срока передачи квартир участникам строительства. При этом в декабре строительная готовность комплекса составляла 100%. 23-этажный комплекс включает в себя 154 квартиры (11,02 тыс. кв. м жилой площади).