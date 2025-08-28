Ангарский маньяк Попков признался в новых убийствах женщин

Житель Иркутской области Михаил Попков, известный также как ангарский маньяк, дал признательные показания по новым эпизодам совершенных им убийств. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области, в связи с этим возобновлено расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, приостановленное в 2008 году.

По версии следствия, в августе 2008 года Михаил Попков в Ангарске встретил двух женщин, вскоре между ними произошла ссора. Мужчина веревкой задушил одну жертву, затем вторую.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, признательные показания Михаил Попков сделал в ожидании приговора по уголовному делу об убийстве в мае 2011 года женщины в одном из парков Ангарска. Расследование этого дела было возобновлено в апреле 2025 года.

Михаил Попков совершал преступления в Иркутской области с 1992 до начала «десятых» годов. За это время он убил около 90 человек, большинство из которых — женщины. «Ангарский маньяк» встречал их в общественных местах и предлагал подвезти, а затем вывозил в безлюдные места и убивал. В 2012 году его арестовали, а в 2015 году приговорили к двум пожизненным срокам. В 2023-м Михаилу Попкову дали еще 10 лет колонии за убийство трех женщин.

Влад Никифоров, Иркутск