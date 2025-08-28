Сотрудники ММК создали оптимизирующих рабочий процесс персональных роботов

Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК), среди которых экономисты, бухгалтеры и менеджеры по персоналу, самостоятельно создали персональных роботов для автоматизации рутинных задач. Цифровые ассистенты, способные оперативно формировать отчеты, производить расчеты, помогать в подборе кадров и многое другое, - очередной этап внедрения на ММК технологии RPA (Robotic Process Automation).

Подход, когда сотрудники без ИТ-навыков программируют роботов для оптимизации работы, называется Citizen Development (гражданская разработка). Обучение этому элементу цифровизации стартовало в

«Лаборатории персональных роботов», созданной Центром технологий роботизации «Некст». Пилотная учебная группа была собрана в ключевых операционных подразделениях ПАО «ММК»: дирекции по персоналу, коммерческой дирекции и «ММК-Учетный центр».

«RPA является ключевым инструментом цифровизации ММК, - говорит директор компании «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. - Мы занимаемся роботизацией не первый год, она доказала свою эффективность. Высокий потенциал мы видим и в гражданской разработке – новом этапе автоматизации на ММК, который повысит эффективность и качество работы наших специалистов».

В ходе пилотного обучения на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» специалисты ММК погрузились в основы роботизации, область её применения в бизнесе и на ММК, принципы программирования и Citizen Development. Знания закреплялись практическими заданиями на специализированной платформе, её интерфейс интуитивно понятен и удобен. Пользователь не пишет код, а последовательно настраивает шаблоны действий робота. Здесь от сотрудника требовалось глубокое понимание своего рабочего процесса и умение чётко его описать.

В последней части курса работники выбрали наиболее подходящий для RPA бизнес-процесс и на рабочих местах при поддержке менторов создавали роботов. Например, были разработаны ассистенты со следующими функциями: формирование справок-расчетов, переоценка валютных средств, создание отчётов по остаткам материалов на балансе предприятия, расчёт налога на имущество, сверка счетов-фактур с контрагентами. Финальной точкой обучения стала защита проектов и вручение дипломов. Сейчас выпускники уже работают в новом формате – избавившись от необходимости вносить данные вручную, они высвободили время для более сложных, креативных задач.

В перспективе гражданская разработка будет внедряться и в других подразделениях Группы ММК.

«Гражданская разработка в RPA – наилучший вид автоматизации процессов для отделов внутри больших компаний, ведь для него выбираются несложные и небольшие бизнес-процессы. Для такой роботизации не нужны многомиллионные инвестиции или месяцы ожидания – достаточно нескольких недель обучения, и сотрудник сам устранит операционные пробелы», - прокомментировал директор ЦТР «Некст» Михаил Верисов.

ПАО «ММК»