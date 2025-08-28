Экс-депутат заксобрания Приморья арестован по делу о похищении женщины

Суд в Приморском крае арестовал экс-депутата регионального Заксобрания Руслана Маноконова. Его вместе с предполагаемыми соучастниками подозревают похищении супруги мужчины, с которым у них случился конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в ночь на 3 августа у кафе в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку. Пострадал житель Уссурийска. Он ранил одного из нападавших ножом в ногу и уехал со своей женой. Через некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину этого мужчины и продолжили его избивать. Он сумел сбежать, и тогда группа нападавших похитила его супругу, чтобы узнать его местонахождение. Женщину удерживали в машине, но ей удалось скрыться. Возбуждено дело по факту похищения (п. «а», ч. 2 ст. 126 УК РФ) и хулиганских действий (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

27 августа приморская прокуратура сообщила, что по делу задержаны четыре человека. Ни прокуратура, ни краевой СКР в своих пресс-релизах имена фигурантов не назвали. На видео из суда заметно, что господин Манаконов передвигается на костылях. Источник «РИА Новости» заявил, что ножом был ранен именно бывший депутат.

Руслан Маноконов в 2018 году был приговорен судом во Владивостоке к четырем годам лишения свободы и оштрафован на 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве. Его помощника Евгения Терлового приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. По данным следствия, депутату и его помощнику из бюджета края перечислили более 1 млн руб. компенсации за наем квартиры, в которой Маноконов не жил. Позднее Приморский суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы со штрафом в 450 тыс. руб.