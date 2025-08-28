Магнитку увековечили на марке из серии «Города трудовой доблести»

Магнитогорск, история которого неразрывно связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом, вновь увековечен на почтовой марке. 27 августа в обращение вышли шесть марок из серии «Город трудовой доблести», на одной из них изображён мемориальный комплекс «Тыл-фронту» в Магнитке - символ подвига тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.



Госзнаки почтовой оплаты (так официально называются марки), посвящённые городам трудовой доблести, по инициативе партии «Единая Россия» ежегодно выходят с 2021 года. С учетом вновь выпущенных в обращение попали 28 марок этой серии. Магнитогорску почетное звание «Город трудовой доблести» указом президента РФ было присвоено 2 июля 2020 года.

Выпуск новых марок традиционно сопровождается торжественной церемонией их гашения - нанесение на марку памятного штемпеля, призванное подчеркнуть важность события и создающее коллекционную ценность для филателистов. В торжественном мероприятии 27 августа приняли участие секретарь Генсовета «ЕР» Владимир Якушев, представители регионов и бизнеса, в том числе от Магнитогорска – глава города Сергей Бердников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, директор челябинского филиала «Почты России» Константин Болдырев.

Изображенный на марке магнитогорский мемориальный комплекс, авторами которого стали скульптор Л. Головницкий и архитектор Я. Белопольский, был открыт в июне 1979 года к 50-летию Магнитогорска. Монумент - дань памяти рабочим ММК и другим горожанам в честь их самоотверженного труда во время Великой Отечественной войны. В те годы каждый второй танк и каждый третий снаряд в стране были сделаны из магнитогорского металла. Ансамбль является первой смысловой частью скульптурного триптиха с центральным элементом в виде меча. Меч, выкованный в легендарной Магнитке, Родина-мать подняла над головой врага на Мамаевом кургане под Волгоградом. И этот же меч победоносно опустил к ногам воин-освободитель, застывший в граните в Трептов-парке в Берлине.

«История Магнитогорского металлургического комбината тесно связана с историей нашей страны. В годы Великой Отечественной войны ММК внёс значительный вклад в укрепление ее военной мощи и в Победу. Почётное звание «Город трудовой доблести», присвоенное Магнитогорску – высокая оценка и признание трудового подвига наших отцов и дедов - магнитогорских металлургов. Издание и гашение этой знаковой почтовой марки – яркое свидетельство того, что память об подвиге жива. Для многих наших соотечественников - это дополнительная возможность прикоснуться к славной истории Магнитки», - прокомментировал событие гендиректор ММК Павел Шиляев.

ПАО «ММК»