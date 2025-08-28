Из-за атаки БПЛА пять самолетов не долетели до Самары
Пять авиарейсов, следовавших в Самару, отправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщила Росавиация.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В ночь со среды на четверг регион атаковал 21 беспилотник: все они были сбиты дежурными средствами ПВО. В связи с этим самарский аэропорт Курумоч временно приостановил обслуживание пассажиров.
Также в регионе была ограничена работа мобильного интернета. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей не публиковать в интернете фото и видео с вражескими беспилотниками.