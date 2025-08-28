В Самарской области сообщили о задержке движения поездов

В Самарской области временно нарушено движение поездов из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе станции Кряж. Инцидент произошел на участке Кряж — Липяги (сызранское направление) и повредил контактную сеть.

В результате задержаны шесть пассажирских и четыре пригородных поезда. Максимальное время задержки составляет 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены.

Железнодорожники работают над сокращением времени задержки. Для получения информации о движении поездов можно воспользоваться приложением «РЖД Пассажирам», сайтом ОАО «РЖД» или позвонить по бесплатному номеру 8-800-775-00-00.

Андрей Сазонов