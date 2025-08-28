Владелец мини-рынка на ул. Островского оспаривает включение павильона в реестр незаконных объектов

Константин Лазуков, владелец территории мини-рынка на ул. Островского в Перми, обратился в суд с иском к администрации Свердловского района и городскому департаменту экономики и промышленной политики. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, истец требует признать незаконным включение ответчиками табачного павильона на ул. Островского, 101, в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. По указанному адресу находится торговый киоск «Удачный табачный».

Одновременно с подачей искового заявления Константин Лазуков ходатайствовал о принятии обеспечительных мер. До вступления в законную силу решения по этому делу истец попросил запретить администрации демонтировать торговый павильон. 25 августа суд ходатайство предпринимателя удовлетворил.

Напомним, осенью 2024 года суд принял решение о частичном удовлетворении требований мэрии по сносу мини-рынка на ул. Островского. Участком под рынком владел предприниматель Константин Лазуков, с ним из-за сноса строений судилась администрация Свердловского района Перми. В прошлом году суд постановил исключить из Единого госреестра недвижимости запись о регистрации права собственности Константина Лазукова на сооружение №1 на территории этого рынка. Решение являлось основанием для снятия указанного сооружения на ул. Островского, 101а, с государственного кадастрового учета.