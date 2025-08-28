Семь бизнесменов задержали в Приангарье за махинации на 65 млн рублей

В Иркутской области правоохранители задержали шесть мужчин и женщину, похитивших более 65 млн руб. Им вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с 2021-го по 2023 год предприниматели, входящие в совет директоров завода по производству тест-полосок и систем контроля сахара в крови, составили фиктивные документы о поставке продукции подконтрольным фирмам по заниженной стоимости.

При этом, установили правоохранители, товар был продан другим покупателям по рыночной цене. Разницу от сделки фигуранты дела присвоили себе. Кроме того, бизнесмены завысили расходную часть предприятия. Таким образом они лишили возможности получения дивидендов других учредителей, в числе которых была организация, представляющая министерство имущественных отношений области.

Александра Стрелкова